СМИ: Футболист "Севильи" задержан по подозрению в мошенничестве

Защитник испанского футбольного клуба "Севилья" Кике Салас задержан полицией по подозрению в нелегальной игре на ставках.

Защитник испанского футбольного клуба "Севилья" Кике Салас задержан полицией по подозрению в нелегальной игре на ставках.

Как передает Report, об этом сообщает испанская газета El Confidencial.

Основной версией следствия является то, что футболист специально получал желтые карточки в матчах чемпионата Испании, чтобы его друзья могли заработать на ставках. Отмечается, что помимо Саласа, под следствием по подозрению в мошенничестве также находятся двое друзей футболиста.

По информации источника, футболисту грозит от шести месяцев до трех лет тюрьмы. Следствие ведется в отношении заключительных матчей прошлого сезона, которые не имели турнирного значения для "Севильи".

Напомним, что в сезоне-2023/24 на счету Саласа 10 предупреждений, 7 из которых приходятся на заключительные 9 матчей чемпионата Испании. В текущем сезоне защитник получил 3 желтые карточки в 14 матчах чемпионата.