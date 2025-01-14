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СМИ: Футболист Кварацхелия перейдет в "Пари Сен-Жермен" за €75 млн

СМИ: Футболист Кварацхелия перейдет в "Пари Сен-Жермен" за €75 млн Сумма трансфера грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии во французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" из итальянского "Наполи" составит 75 млн евро.
Футбол
14 января 2025 г. 01:53
СМИ: Футболист Кварацхелия перейдет в Пари Сен-Жермен за €75 млн

Сумма трансфера грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии во французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" из итальянского "Наполи" составит 75 млн евро.

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети X сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Также он сообщил, что контракт с Кварацхелией будет рассчитан до 2029 года с возможностью продления на один сезон. Зарплата игрока в парижском клубе составит 9 млн евро, а в качестве бонусов получит 2 млн евро.

Отметим, что 23-летний Хвича Кварацхелия выступает за "Наполи" с 2022 года и в составе команды стал чемпионом Италии в 2023 году. В текущем сезоне грузинский футболист провел за клуб 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. В составе сборной Грузии Кварацхелия провел 40 матчей, забил 17 мячей и отдал 9 голевых передач.

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