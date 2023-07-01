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СМИ: ФИФА работает над введением нового правила определения офсайда

СМИ: ФИФА работает над введением нового правила определения офсайда Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над введением нового правила по определению офсайда.
Футбол
1 июля 2023 г. 23:39
СМИ: ФИФА работает над введением нового правила определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над введением нового правила по определению офсайда.

Как передает Report, об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

По новому положению офсайд будет фиксироваться в случае если атакующий игрок будет полностью находиться впереди предпоследнего игрока обороняющейся команды, включая вратаря. Когда часть тела атакующего футболиста будет находиться на одной линии с обороняющимся, офсайд считаться не будет. Изменение в ближайшее время планируют протестировать в низших лигах Нидерландов, Италии и Швеции.

Инициатором предложенных изменений является руководитель отдела ФИФА по глобальному футболу Арсен Венгер.

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