СМИ: ФИФА работает над введением нового правила определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над введением нового правила по определению офсайда.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над введением нового правила по определению офсайда.

Как передает Report , об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

По новому положению офсайд будет фиксироваться в случае если атакующий игрок будет полностью находиться впереди предпоследнего игрока обороняющейся команды, включая вратаря. Когда часть тела атакующего футболиста будет находиться на одной линии с обороняющимся, офсайд считаться не будет. Изменение в ближайшее время планируют протестировать в низших лигах Нидерландов, Италии и Швеции.

Инициатором предложенных изменений является руководитель отдела ФИФА по глобальному футболу Арсен Венгер.