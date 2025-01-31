СМИ: Экс-капитан "Ливерпуля" конфликтует с руководством "Аякса" из-за перехода в "Монако"

Экс-капитан английского "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, выступающий в настоящее время за "Аякс", намерен покинуть амстердамский клуб и перейти во французский "Монако". Однако руководство "Аякса" пока категорически против этого, что привело к конфликту в де

Экс-капитан английского "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, выступающий в настоящее время за "Аякс", намерен покинуть амстердамский клуб и перейти во французский "Монако". Однако руководство "Аякса" пока категорически против этого, что привело к конфликту в день матча со стамбульским "Галатасараем".

Об этом Report сообщает со ссылкой на нидерландскую газету Telegraaf .

"Аякс" гарантировал выход в плей-офф Лиги Европы, одержав важную победу над "Галатасараем" (2:1). Однако главной темой дня стала не победа амстердамцев, а поведение Джордана Хендерсона. Английский футболист отказался выйти на поле в качестве капитана, потребовав бесплатно отпустить его в "Монако", несмотря на действующий контракт до 2026 года.

В январе 2024 года амстердамский клуб подписал контракт с Хендерсоном, фактически протянув ему руку помощи после неудачного периода в саудовском "Аль-Иттифак". Летом он набрал форму и стал ключевым игроком под руководством нового тренера Франческо Фариоли. Однако теперь его отношение к клубу вызывает разочарование у руководства и болельщиков на фоне того, что "Аякс" оказался единственным большим клубом в Европе, который предложил ему выход из неприятной ситуации в Саудовской Аравии год назад и дал ему большие по меркам Эредивизи (чемпионат Нидерландов - ред.) подъемные и контракт, не говоря уже о статусе неоспоримого игрока старта и капитана.

Источник в клубе отметил упрямство 34-летнего полузащитника. Игрок утверждает, что если его не отпустят в "Монако", он откажется выходить на поле. Уже в матче с "Галатасараем" капитанскую повязку вместо него надел вратарь Ремко Пасвер.

"Аякс" считает Хендерсона важным игроком в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Однако его поведение может повлиять на решение клуба. Несмотря на ситуацию, полузащитник полностью выложился в матче против "Галатасарая", хотя и не отметился результативными действиями, а во время замены должным образом попрощался с болельщиками.