​СМИ: Берлускони согласился продать 25% акций "Милана"

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Тайский бизнесмен Бее Таечаубол может стать акционером "Милана" — владелец клуба Сильвио Берлускони согласился продать Таечауболу 25% акций команды, передает Report.

"Согласно правилам, говорить о таких вещах должны владельцы. "Милан" не принадлежит "Милану". Клубом владеют Сильвио Берлускони и компания Fininvest. Комментарии должны исходить от Fininvest, а не от меня", — приводит комментарий вице-президента "Милана" Адриано Галлиани Football Italia.

В текущем чемпионате Италии черно-красные занимают после 25 туров 11 место.