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СМИ: "Бавария" подпишет контракт с Тухелем на 2,5 года

СМИ: "Бавария" подпишет контракт с Тухелем на 2,5 года Вскоре после увольнения Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера "Бавария" может назначить нового специалиста.
Футбол
24 марта 2023 г. 05:44
СМИ: Бавария подпишет контракт с Тухелем на 2,5 года

Вскоре после увольнения Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера "Бавария" может назначить нового специалиста.

Как передает Report, об этом написал инсайдер и журналист Натан Гиссинг.

По его сведениям, руководство мюнхенского клуба достигло соглашения с Томасом Тухелем, а контракт с немецким специалистом будет подписан на 2,5 года.

Последним местом работы Тухеля был лондонский "Челси", из которого он был уволен в сентябре 2022 года после поражения от загребского "Динамо" (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. С Тухелем синие становились победителями Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021, а в 2022 году они выиграли клубный чемпионат мира.

В немецкой Бундеслиге "Бавария" занимает второе место таблицы, отставая от лидирующей дортмундской "Боруссии" на одно очко. Также мюнхенцы продолжают участие в Лиге чемпионов, где на стадии 1/4 финала встретятся с "Манчестер Сити".

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Bavariya” Tuxellə 2,5 illik müqavilə imzalayacaq

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