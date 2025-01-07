СМИ: "Бавария" намерена продлить контракт с Нойером на один сезон

Германский футбольный клуб "Бавария" готов приступить к переговорам по продлению контракта с вратарем и капитаном команды Мануэлем Нойером.

Германский футбольный клуб "Бавария" готов приступить к переговорам по продлению контракта с вратарем и капитаном команды Мануэлем Нойером.

Как передает Report , об этом на своей странице в Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт будет рассчитан до конца июня 2026 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2025 года.

Напомним, что 3 декабря Нойер получил перелом ребра в матче 1/8 финала Кубка Германии против "Байера" (0:1). Спустя месяц, 3 января, он вернулся к тренировкам с командой.

Нойеру 38 лет, в текущем сезоне он провел за "Баварию" 19 матчей во всех турнирах, 12 из которых - "на ноль". Вратарь выступает за "Баварию" с 2011 года. Вместе с командой он 11 раз стал чемпионом Германии, 5 раз - обладателем Кубка Германии и 2 раза - победителем Лиги чемпионов.