СМИ: "Барселона" расстанется с главным тренером и футболистом

В конце сезона испанская "Барселона" расстанется с главным тренером Эрнесто Вальверде.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, руководство каталонского клуба недовольно вылетом команды из Лиги чемпионов.

Совет директоров каталонцев обсудит будущее главного тренера 55-летнего Эрнесто Вальверде.

Также не исключается, что сине-гранатовых покинет полузащитник Филиппе Коутиньо, который, по мнению руководства "Барселоны", не оправдал потраченных на него средств.

Отметим, что в этом сезоне каталонцы во второй раз подряд под руководством Вальверде выиграли чемпионат Испании. На ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов команда проиграла "Ливерпулю" со счетом 4:0 (первый матч 3:0) и не смогла выйти в финал.