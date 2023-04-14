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СМИ: "Барселона" подписала контракт с Илкаем Гюндоганом

СМИ: "Барселона" подписала контракт с Илкаем Гюндоганом "Барселона" подписала полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Германии Илкая Гюндогана.
Футбол
14 апреля 2023 г. 00:52
СМИ: Барселона подписала контракт с Илкаем Гюндоганом

"Барселона" подписала полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Германии Илкая Гюндогана.

Как передает Report, об этом написал журналист Виктор Мало в Twitter.

Так, каталонский клуб уже оформил два трансфера на предстоящий сезон, согласовав контракты с Гюндоганом и защитником "Атлетик" Иньиго Мартинесом.

Официальное оформление соглашений может затянуться из-за проблем "Барсы" с финансовым фэйр-плей. В большей степени это касается контракта Мартинеса.

После подписания Гюндогана приоритетом Хави является укрепление атаки, особенно левого фланга. Ранее сообщалось, что клуб может пригласить вингера "Атлетико" Янника Феррейру Карраско.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Barselona" İlkay Gündoğanı transfer edib

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