СМИ: "Барселона" осуществила трансфер Месута Озила

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Футболист английского "Арсенала" Месут Озил в зимний трансферный период перейдет в испанскую "Барселону".

Как сообщает Report со ссылкой на каталонское радио, с полузащитником турецкого происхождения будет заключен контракт на 3,5 года.

Трансфер обойдется в 20 млн евро.

Отметим, что хотя летом "Барселона" попросила у "Ливерпуля" Коутиньо, этот трансфер не реализовался. В результате, взоры переключились на Месута Озила.