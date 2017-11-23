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    СМИ: "Барселона" осуществила трансфер Месута Озила

    С полузащитником турецкого происхождения будет заключен контракт на 3,5 года

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Футболист английского "Арсенала" Месут Озил в зимний трансферный период перейдет в испанскую "Барселону".

    Как сообщает Report со ссылкой на каталонское радио, с полузащитником турецкого происхождения будет заключен контракт на 3,5 года.

    Трансфер обойдется в 20 млн евро.

    Отметим, что хотя летом "Барселона" попросила у "Ливерпуля" Коутиньо, этот трансфер не реализовался. В результате, взоры переключились на Месута Озила. 

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