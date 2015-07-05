СМИ: "Барселона" договорилась с "Атлетико" о переходе Турана за 34 млн

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник сборной Турции по футболу Арда Туран переходит из мадридского "Атлетико" в "Барселону", сумма трансфера составит 34 миллиона евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

По информации издания, клубы достигли соглашения по трансферу игрока, контракт которого с "Атлетико" был рассчитан до июня 2017 года. Ранее испанские СМИ сообщали, что "Барселона" готова выплатить отступные за 28-летнего турка, которые составляют по контракту 41 миллион евро. Также сообщалось об интересе к хавбеку со стороны английских "Челси" и "Манчестер Юнайтед", французского "Пари Сен-Жермен" и итальянского "Милана".

Сообщается, что Туран на данный момент находится в отпуске в Турции, в ближайшее время он должен прибыть в Стамбул для обсуждения личных условий контракта. Также утверждается, что футболист изъявил желание позвонить главному тренеру "Барселоны" Луису Энрике, чтобы обсудить стратегию клуба.

Туран в минувшем сезоне провел за "Атлетико" 46 матчей, в которых отличился тремя голами и шестью результативными передачами.