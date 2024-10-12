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СМИ: "Барселона" продолжает выплачивать долг Месси

СМИ: "Барселона" продолжает выплачивать долг Месси Нападающий американского футбольного клуба MLS "Интер Майами" Лионель Месси продолжает получать выплаты от своей бывшей команды "Барселона" из Испании.
Футбол
12 октября 2024 г. 15:56
СМИ: Барселона продолжает выплачивать долг Месси

Нападающий американского футбольного клуба MLS "Интер Майами" Лионель Месси продолжает получать выплаты от своей бывшей команды "Барселона" из Испании.

Как передает Report, об этом сообщает газета Mundo Deportivo со ссылкой на источник.

Отмечается, что "Барселона" продолжает выплачивать задолженность перед аргентинцем, который покинул испанский клуб в 2021 году. Сумма задолженности состоит из зарплаты футболиста, которая не выплачивалась в полном объеме во время пандемии коронавируса.

Выплаты также продолжают получать одноклубники Месси в "Интер Майами" Жорди Альба и Серхио Бускетс. Руководство "Барселоны" планирует закрыть все долги перед футболистами к концу сезона-2024/25.

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