СМИ: "Арсенал" сегодня обнародует решение о приезде Мхитаряна в Баку

Английский клуб "Арсенал" сегодня обнародует решение относительно приезда или неприезда на финальную игру Лиги Европы УЕФА в Баку игрока Генриха Мхитаряна.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Times, лондонский представитель до конца дня обнародует свое решение относительно 30-летнего полузащитника сборной Армении.

Ранее генсек АФФА Эльхан Мамедов заявил The Telegraph, что государственные органы Азербайджана дали УЕФА гарантию в связи с приездом в Баку Мхитаряна. Представитель национальной ассоциации подчеркнул, что с обеспечением безопасности нет никаких проблем: "Запрос о предоставлении гарантии мы получили от УЕФА еще до выхода "Арсенала" в финал. Наши власти приняли все необходимые меры безопасности в связи с приездом Мхитаряна в Баку".

Отметим, что в финале, который состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе, "Арсенал" встретится с другим представителем Лондона - "Челси".