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СМИ: "Аль-Наср" приостановил переговоры с Роналду по новому контракту

СМИ: "Аль-Наср" приостановил переговоры с Роналду по новому контракту Боссы саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" полностью приостановили переговоры с нападающим Криштиану Роналду по новому контракту, хотя ранее игрок согласился продлить сотрудничество еще на два сезона.
Футбол
11 мая 2025 г. 08:58
СМИ: Аль-Наср приостановил переговоры с Роналду по новому контракту

Боссы саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" полностью приостановили переговоры с нападающим Криштиану Роналду по новому контракту, хотя ранее игрок согласился продлить сотрудничество еще на два сезона.

Как передает Report, об этом сообщает издание Marca.

По его информации, сделка находится под угрозой срыва после вылета "Аль-Насра" в полуфинале азиатской Лиги чемпионов от японского "Кавасаки Фронтале" (2:3). Кроме того футболист запомнился странным поведением, разговаривая сам с собой у центра поля.

В руководстве клуба остались недовольны поведением форварда после матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада" (2:3). Покидая поле после финального свистка, португалец активно жестикулировал и выражал недовольство результатом.

Подчеркивается, что ожидания боссов саудовской команды относительно помощи Роналду в выигрыше трофеев не оправдались.

Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом заканчивается грядущим летом. За три тура до окончания саудовской Про-Лиги "Аль-Наср" отстает от лидирующего "Аль-Иттихада" на 11 очков.

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