СМИ: "Аль-Наср" приостановил переговоры с Роналду по новому контракту

Боссы саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" полностью приостановили переговоры с нападающим Криштиану Роналду по новому контракту, хотя ранее игрок согласился продлить сотрудничество еще на два сезона.

Боссы саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" полностью приостановили переговоры с нападающим Криштиану Роналду по новому контракту, хотя ранее игрок согласился продлить сотрудничество еще на два сезона.

Как передает Report , об этом сообщает издание Marca.

По его информации, сделка находится под угрозой срыва после вылета "Аль-Насра" в полуфинале азиатской Лиги чемпионов от японского "Кавасаки Фронтале" (2:3). Кроме того футболист запомнился странным поведением, разговаривая сам с собой у центра поля.

В руководстве клуба остались недовольны поведением форварда после матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада" (2:3). Покидая поле после финального свистка, португалец активно жестикулировал и выражал недовольство результатом.

Подчеркивается, что ожидания боссов саудовской команды относительно помощи Роналду в выигрыше трофеев не оправдались.

Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом заканчивается грядущим летом. За три тура до окончания саудовской Про-Лиги "Аль-Наср" отстает от лидирующего "Аль-Иттихада" на 11 очков.