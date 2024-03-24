СМИ: "Аль-Хиляль" готов заплатить € 100 млн за нападающего "Барселоны" Рафинью

Саудовский "Аль-Хиляль" собирается купить нападающего "Барселоны" Рафинью в следующее трансферное окно.

Саудовский "Аль-Хиляль" собирается купить нападающего "Барселоны" Рафинью в следующее трансферное окно.

Как передает Report , об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, саудовский клуб готов заплатить € 100 млн за переход бразильского футболиста. Также сообщается, что "Аль-Хиляль" предлагает Рафинье зарплату, в три раза превышающую его вознаграждение в "Барселоне".

По данным источника, "Барселона" не хочет расставаться с футболистом из-за спортивных причин, но учитывая своё финансовое положение, понимает, что такая сделка может быть выгодна для клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.