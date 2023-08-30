Сменился телеканал, который будет транслировать матч "Карабах" - "Олимпия"

Сменился телеканал, который будет транслировать ответный матч между клубами "Карабах" и "Олимпия" (Словения) в рамках раунда прей-офф Лиги Европы УЕФА.

Сменился телеканал, который будет транслировать ответный матч между клубами "Карабах" и "Олимпия" (Словения) в рамках раунда прей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, изначально договорившийся с телеканалом CBC Sport представитель Агдама впоследствии поменял свое решение.

31 августа болельщики смогут понаблюдать за игрой на телеканале İdman TV. Матч стартует в 20:00.

Отметим, что İdman TV, владевший правом на показ первой игры, прошедшей 24 августа в Любляне, начал трансляцию только с 69-й минуты.

Матч завершился победой "Карабаха" со счетом 2:0.