Сменился главный тренер национальной сборной Азербайджана

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ На должности главного тренера национальной сборной Азербайджана по пляжному футболу произошло новое назначение.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт AFFA, Ильхама Азиззаде, срок контракта которого завершился, сменил Зейнал Зейналов.
Отметим, что ранее З.Зейналов выступал в качестве футболиста, футзалиста и игрока пляжного футбола.
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