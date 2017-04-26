Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Изменено место проведения матча Азербайджан – Северная Ирландия, который состоится 10 июня в рамках отборочных игр к чемпионату мира, организуемому в 2018 году в России. Как сообщает Report, встреча состоится на стадионе им. Тофика Бахрамова.

До этого момента сообщалось, что матч состоится на “Bakcell Arena” и начнется в 20:00.

Начальник департамента информации и связей с общественностью Микаил Нариманоглу заявил Report, что причиной смены стадиона назвал фактор болельщиков: "Мы назначили игру с Северной Ирландией на "Bakcell Arena", потому что шли разговоры о сильной загруженности республиканского стадиона в связи с организуемыми в Баку IV Играми исламской солидарности. Однако после игры 26 марта нашей сборной со сборной Германии мы пришли к выводу, что на игре с Северной Ирландией также будет большая поддержка болельщиков. В связи с нагрузкой Бакинского олимпийского стадиона из-за Исламиады мы обратились в УЕФА для проведения встречи на стадионе им. Тофика Бахрамова. После информирования противоположная сторона дала согласие. Мы верим, что на республиканском стадионе опять будет аншлаг".

Отметим, что в группе С после 5 туров Северная Ирландия с 10 баллами находится на 2 месте, а Азербайджан с 7 баллами – на 4. На встрече между этими командами в Белфасте хозяева поля выиграли со счетом 4:0.