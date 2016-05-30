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    ​Словакия победила Германию в контрольной встрече

    Словакия победила со счетом 3:1

    Баку. 30 Май. REPORT.AZ/ Сборная Словакии по футболу победила команду Германии со счетом 3:1 в товарищеском матче в гостях.

    Как передает Report, встреча прошла в Аугсбурге на стадионе "ВВК Арена".

    В составе победителей голы забили Марек Гамшик (41-я минута), Михал Дюриш (44) и Юрай Куцка (52). У немцев отличился Марио Гомес (13 - с пенальти).

    В перерыве матча судья встречи был вынужден прервать встречу из-за проливного дождя. Игра была возобновлена спустя 35 минут после остановки.

    Чемпионат Европы по футболу пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Словакии сыграет в группе B с командами России, Уэльса и Англии. Сборная Германии выступит в группе С с командами Украины, Польши и Северной Ирландии.

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