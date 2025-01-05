Слот прокомментировал возможный переход защитника "Ливерпуля" в "Реал" на примере Джеррарда

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что попытки "Реал Мадрида" переманить защитника Трента Александера-Арнольда не будут легкими, приведя в пример неудачные попытки "королевского клуба" привлечь легендарного капитана "красных" Стивена Джеррарда в Мадрид.
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"Был один игрок (Джеррард - ред.), которого они действительно хотели, но он не ушел. Вы знаете его лучше меня. Получилось вот так", - подчеркнул Слот.
Хотя "Реал Мадрид" и "Челси" на протяжение нескольких сезонов хотели привлечь в свой стан бывшего полузащитника "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, англичанин предпочел остаться верным команде своего детства.
"У меня были предложения от "Реала" и "Челси", но мое сердце всегда было с "Ливерпулем". Я никогда не жалел о своем решении. Если бы мог вернуться в прошлое, я бы сделал то же самое", - заявил Стивен Джеррард, ныне тренирующий саудовскую команду "Аль-Иттифак", в прошлогоднем
Слот также отметил, что слухи о трансферах Александера-Арнольда, а также Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка, чьи контракты истекают следующим летом, не являются отвлекающим фактором.
"Все это "если, если, если". Мой ответ - он с нами и полностью сосредоточен на нас, - прокомментировал он возможный переход защитника. - Вы видели это в игре с "Вест Хэмом" и в предыдущих матчах", - добавил Слот.
Отметим, что "Ливерпуль" продолжает показывать высокие результаты в течение сезона. Мерсисайдцы являются безоговорочным лидерами как в национальном первенстве, так и на основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.