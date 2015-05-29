Баку. 29 мая. REPORT.AZ/Следующий конгресс ФИФА состоится в Мехико 12 и 13 мая 2016 года, а 67-й конгресс - в 2017 году в Куала-Лумпуре, где выберут место проведения чемпионата мира 2026 года, заявил Йозеф Блаттер, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Блаттер в пятницу на конгрессе ФИФА в Цюрихе был переизбран на пятый срок после отказа своего единственного конкурента Али бин Аль-Хусейна от продолжения борьбы во втором туре выборов.

"Я уже поблагодарил вас за свое избрание, но я еще хотел сказать по этому конгрессу. Следующий конгресс состоится в Мехико 12 и 13 мая 2016 года, а 67-й конгресс — в начале мая в 2017 году в Куала-Лумпуре", - сказал Блаттер после победы на выборах президента организации.

Генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке отметил, что "в этот раз 10 мая в Куала-Лумпуре конгресс будет решать, кто будет принимать чемпионат мира 2026 года".