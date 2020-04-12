Sky Sports не будет требовать от Английской премьер-лиги возврата средств

Телеканал Sky Sports не будет требовать от Английской премьер-лиги возврата денег, заплаченных лиге за права на трансляции, если сезон не будет доигран из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Daily Mail.

Напомним, что чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии COVID-19 на неопределенный срок. Команды провели 28-29 игр из 38 запланированных.

Отмечается, что Английской премьер-лиге не придется возвращать телеканалу 371 млн фунтов, стороны постараются найти альтернативные пути решения проблемы при самом неблагоприятном исходе. В частности, среди компромиссных вариантов называются продление контракта между Sky Sports и лигой до конца сезона-2022/23 и увеличение числа матчей, которые будут показаны в прямом эфире.