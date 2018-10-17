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    Скоулз: Месси лучше Роналду, но Криштиану тоже великолепен

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, какие клубы и игроки ему нравятся в данный момент.

    Как передает Report, его приводит слова Скоулза ESPN.

    «Мне нравится смотреть матчи «Реала», «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Но я бы хотел назвать «Манчестер Юнайтед» вместо них.

    Из футболистов импонируют Модрич, Кроос, Месси. Я следил за игрой Месси в матче с «Тоттенхэмом» на «Уэмбли». И после матча снова задумался о сравнении Месси и Роналду.

    Кто из них лучше? Месси. Но Роналду также великолепен. У Криштиану блестяще получается всё, что он делает. Он быстрый и мощный. Роналду забивает голы, бьёт штрафные. Но Месси — более универсальный игрок. Его передачи — вау! Он может абсолютно всё в футболе", — сказал Скоулз.

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