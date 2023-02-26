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Скончался ветеран азербайджанского футбола 

Скончался ветеран азербайджанского футбола  Умер ветеран азербайджанского футбола Гахраман Алиев.
Футбол
26 февраля 2023 г. 17:49
Скончался ветеран азербайджанского футбола 

Умер ветеран азербайджанского футбола Гахраман Алиев.

Как передает Report, Г.Алиев, заразившийся коронавирусом в 2020 году и перенесший в связи с этим инсульт, не вышел из комы.

Бывший главный тренер команд "Виляш", "Шамкир", МОИК и "Масаллы" скончался в возрасте 63 лет.

Отметим, что Гахраман Алиев родился 11 августа 1959 года в городе Масаллы. Наибольших достижений он добился в местных командах "Виляш" и "Шамкир". Специалист, завоевавший бронзовую медаль в масаллинском клубе, сумел стать чемпионом с "Шамкиром".

Г. Алиев носил форму "Нефтчи" в 1983-1985 годах, также играл за "Автомобилист" (Баку, 1976-1981), "СКА Хабаровск" (1981-1983), "Гянджлик" (Баку, 1985-1986), "Автомобилист" (Мингячевир, 1986-1987).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın veteran futbolçusu vəfat edib

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