Скончался судья, показавший первую красную карточку в истории чемпионатов мира по футболу

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Скончался бывший турецкий судья Доган Бабаджан, показавший первую красную карточку в истории чемпионатов мира по футболу.

Как сообщает Report, Бабаджан скончался в возрасте 88 лет. Он также вписал своё имя в историю как первый турецкий арбитр, участвовавший на мундиалях. В 1974 году во время чемпионата мира в Германии Бабаджан показал чилийскому футболисту Карлосу Кассели красную карточку. Кассели был удален с поля за грубость в отношении бывшего главного тренера сборной Азербайджана Берти Фогтса на 67-ой минуте матча.

Отметим, что применение на чемпионатах мира красной карточки было введено с 1970 года, однако до Бабаджана арбитры не использовали эту возможность.