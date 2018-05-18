 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Скончался судья, показавший первую красную карточку в истории чемпионатов мира по футболу

    Это произошло после грубости в отношении Берти Фогтса

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Скончался бывший турецкий судья Доган Бабаджан, показавший первую красную карточку в истории чемпионатов мира по футболу.

    Как сообщает Report, Бабаджан скончался в возрасте 88 лет. Он также вписал своё имя в историю как первый турецкий арбитр, участвовавший на мундиалях. В 1974 году во время чемпионата мира в Германии Бабаджан показал чилийскому футболисту Карлосу Кассели красную карточку. Кассели был удален с поля за грубость в отношении бывшего главного тренера сборной Азербайджана Берти Фогтса на 67-ой минуте матча.

    Отметим, что применение на чемпионатах мира красной карточки было введено с 1970 года, однако до Бабаджана арбитры не использовали эту возможность.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi