​Скончался последний член "золотой команды" Венгрии

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ После продолжительной болезни ушел из жизни Ене Бузански – олимпийский чемпион 1952 года в составе сборной Венгрии. Как сообщает Report, Бузански скончался в возрасте 89 лет. Он оставался единственным представителем "золотой команды" Венгрии 1950 года. В то время командой руководил Густав Шебеш. Членами этой команды были такие игроки как Ференц Пушкаш, Золтан Цибор, Шандор Кочиш, Нандор Хидегкульти, Йожеф Божик и Дьюла Грошич.

Отметим, что кроме того, что эта команда стала чемпионом олимпийских игр 1950 года, она была вице-чемпионами мира 1954 года в Швейцарии. В финале она проиграла со счетом 2:3 сборной Германии.