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    Скончался первый тренер Лионеля Месси

    Он умер в аргентинском городе Росарио в возрасте 66 лет

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Скончался первый тренер футболиста испанского клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионеля Месси Эрнесто Веккьо.

    Как сособщает Report, Веккьо скончался в аргентинском городе Росарио в возрасте 66 лет.

    Он был тренером Месси, когда тот еще только пришел в футбол и играл в "Ньюэлс Олд Бойз".

    До последних дней жизни Эрнесто Веккьо продолжал работать тренером детских футбольных команд. 

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