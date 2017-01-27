Скончался первый тренер Лионеля Месси

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Скончался первый тренер футболиста испанского клуба "Барселона" и сборной Аргентины Лионеля Месси Эрнесто Веккьо.

Как сособщает Report, Веккьо скончался в аргентинском городе Росарио в возрасте 66 лет.

Он был тренером Месси, когда тот еще только пришел в футбол и играл в "Ньюэлс Олд Бойз".

До последних дней жизни Эрнесто Веккьо продолжал работать тренером детских футбольных команд.