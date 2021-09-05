Скончался игрок молодежной команды "Ювентуса"

Игрок молодежной команды туринского "Ювентуса" Брайан Додьен скончался в возрасте 17 лет.

Игрок молодежной команды туринского "Ювентуса" Брайан Додьен скончался в возрасте 17 лет.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, футболист на протяжении нескольких лет боролся с раком.

"Ювентус" переживает горе вместе с семьей Брайана Додьена", - говорится в сообщении.

У юноши диагностировали рак в возрасте 12 лет, но он смог вернуться на поле в 2019 году и выступал за "Ювентус" U15.

Когда ему поставили диагноз, бывший хавбек итальянской команды Поль Погба посвятил Додьену гол надписью на футболке: "Брайан, я с тобой".