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Скончался игрок молодежной команды "Ювентуса"

Скончался игрок молодежной команды "Ювентуса" Игрок молодежной команды туринского "Ювентуса" Брайан Додьен скончался в возрасте 17 лет.
Футбол
5 сентября 2021 г. 09:27
Скончался игрок молодежной команды Ювентуса
Брайан Додьен

Игрок молодежной команды туринского "Ювентуса" Брайан Додьен скончался в возрасте 17 лет.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, футболист на протяжении нескольких лет боролся с раком.

"Ювентус" переживает горе вместе с семьей Брайана Додьена", - говорится в сообщении.

У юноши диагностировали рак в возрасте 12 лет, но он смог вернуться на поле в 2019 году и выступал за "Ювентус" U15.

Когда ему поставили диагноз, бывший хавбек итальянской команды Поль Погба посвятил Додьену гол надписью на футболке: "Брайан, я с тобой".

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Версия на английском языке Juventus’ Bryan Dodien dies from cancer at young age
Версия на азербайджанском языке "Yuventus"un gənc futbolçusu vəfat edib

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