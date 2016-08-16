Скончался экс-глава ФИФА

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Седьмой президент Международной федерации футбола (ФИФА) Жоао Авеланж скончался на 101 году жизни.
Как передает Report, об этом сообщают бразильские издания.
Согласно информации, в июле экс-функционер был госпитализирован с пневмонией.
Издание напоминает, что Авеланж также лежал в больнице в июне 2014 года из-за респираторной инфекции, кроме того, в 2012 году он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Напомним, что Жоао Авеланж был президентом ФИФА в 1974-1998 годах.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости