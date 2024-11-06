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Скончался экс‑футболист "Челси" и сборной Ирландии Джон Демпси

Скончался экс‑футболист "Челси" и сборной Ирландии Джон Демпси Бывший защитник английского "Челси" и сборной Ирландии по футболу Джон Демпси скончался на 79‑м году жизни.
Футбол
6 ноября 2024 г. 21:08
Скончался экс‑футболист Челси и сборной Ирландии Джон Демпси

Бывший защитник английского "Челси" и сборной Ирландии по футболу Джон Демпси скончался на 79‑м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщила пресс‑служба клуба.

"С огромной грустью футбольный клуб "Челси" сообщает о кончине нашего бывшего центрального защитника, обладателя Кубка Англии и Кубка обладателей кубков Джона Демпси. Ему было 78 лет", - говорится в сообщении.

Отметим, что Демпси начал карьеру профессионального футболиста в "Фулхэме", но наибольших успехов достиг, выступая за "Челси" с 1969 по 1978 год. За сборную Ирландии он провел 19 матчей. По окончании карьеры игрока Демпси занимался тренерской работой, а также помогал людям, страдающим аутизмом и испытывающим трудности в обучении.

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Версия на азербайджанском языке "Çelsi"nin sabiq futbolçusu vəfat edib

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