Скончался экс‑футболист "Челси" и сборной Ирландии Джон Демпси

Бывший защитник английского "Челси" и сборной Ирландии по футболу Джон Демпси скончался на 79‑м году жизни.

Бывший защитник английского "Челси" и сборной Ирландии по футболу Джон Демпси скончался на 79‑м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщила пресс‑служба клуба.

"С огромной грустью футбольный клуб "Челси" сообщает о кончине нашего бывшего центрального защитника, обладателя Кубка Англии и Кубка обладателей кубков Джона Демпси. Ему было 78 лет", - говорится в сообщении.

Отметим, что Демпси начал карьеру профессионального футболиста в "Фулхэме", но наибольших успехов достиг, выступая за "Челси" с 1969 по 1978 год. За сборную Ирландии он провел 19 матчей. По окончании карьеры игрока Демпси занимался тренерской работой, а также помогал людям, страдающим аутизмом и испытывающим трудности в обучении.