Скончался чемпион Европы по футболу - ФОТО

Бывший нападающий "Милана" и сборной Италии по футболу Пьерино Прати умер в 73 года.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter итальянской команды.

"Прощай, легенда "россонери". Вы были светом для нас, и нам будет очень вас не хватать. Покойся с миром, Пьеро", — написали представители клуба. По информации Football Italia, спортсмен скончался после продолжительной болезни.

Прати выступал за "Милан" с 1967-го по 1973-й. Вместе с командой нападающий стал чемпионом Италии, выиграл Лигу чемпионов и дважды стал победителем Кубка Италии. В составе сборной страны форвард стал чемпионом Европы в 1968 году и серебряным призером чемпионата мира-1970.

Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero.



Goodbye to a true Rossonero legend. You were a shining light for us all and shall be dearly missed: rest in peace Piero. pic.twitter.com/g6e7yH7SXY