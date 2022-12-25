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Скончался бывший игрок «Ювентуса» и сборной Уругвая

Скончался бывший игрок «Ювентуса» и сборной Уругвая 25 декабря скончался бывший игрок «Ювентуса» и сборной Уругвая Фабиан О'Нил.
Футбол
25 декабря 2022 г. 23:59
Скончался бывший игрок «Ювентуса» и сборной Уругвая

25 декабря скончался бывший игрок «Ювентуса» и сборной Уругвая Фабиан О'Нил.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Уругвая.

Бывший футболист умер в возрасте 49 лет.

По данным Corriere dello Sport, О'Нил в субботу был госпитализирован в состоянии комы с кровотечением на фоне хронической болезни печени. О'Нил долгое время боролся с алкогольной зависимостью, вследствие которой у него развился цирроз печени.

В течение игровой карьеры хавбек выступал за «Насьональ», «Кальяри», «Ювентус» и «Перуджу».

О'Нил провел за сборную Уругвая 19 матчей. Он попал в заявку команды на чемпионат мира 2002 года, но на поле так и не вышел.

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