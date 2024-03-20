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Скончался бывший игрок сборной Турции

Скончался бывший игрок сборной Турции Бывший нападающий сборной Турции, а также ряда турецких команд Эрсен Мартин умер в возрасте 44 лет.
Футбол
20 марта 2024 г. 01:35
Скончался бывший игрок сборной Турции

Бывший нападающий сборной Турции, а также ряда турецких команд Эрсен Мартин умер в возрасте 44 лет.

Как передает Report со ссылкой на TRT Spor, Мартин остался парализованным после разрыва аортальной артерии. Затем экс-игрок сборной Турции проходил процесс длительного лечения.

Напомним, Мартин дебютировал в составе турецкой национальной команды в августе 2004 года. За сборную Турцию он провел три игры, в которых не отметился результативными действиями.

За время своей карьеры нападающий выступал за такие клубы, как "Денизлиспор", "Трабзонспор", "Касымпаша" и другие. Больше всего матчей игрок провел за "Денизлиспор". В его составе он принял участие в 103 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 13 результативными передачами.

Мартин завершил карьеру в 2013 году.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə millisinin keçmiş hücumçusu vəfat edib

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