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    Скончался бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу - ВИДЕО

    Спортсмен скончался от сердечного приступа

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Бразилии на 73-м году жизни умер экс-игрок национальной футбольной сборной, который при жизни был признан величайшим защитником всех времен, Карлос Альберто Торрес.

    Как передает Report,об этом сообщает сегодня пресс-служба ФИФА.

    Известно, что спортсмен скончался от сердечного приступа.

    Торрес помог сборной команде Бразилии стать чемпиона мира в 1970 году. Футболист был один из тех, кто забил победный мяч в финале чемпионата в матче против сборной Италии, когда бразильцы одержали победу с разгромным счетом 4:1.

    Карлос Альберто в 2004-2005 годах был главным тренером сборной Азербайджана по футболу.

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