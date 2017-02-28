Скончался бывший футболист "Эвертона"

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Бывший нападающий «Эвертона» и сборной Шотландии Алекс Янг скончался в возрасте 80 лет.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

Прославленный футболист завоевал восемь командных трофеев и привёл «Эвертон» к победе в чемпионате Англии в 1963 году. Он также побеждал в Кубке и Суперкубке Англии, Кубке Шотландии, по два раза выигрывал чемпионат Шотландии и Кубок шотландской лиги. В его активе 87 голов в 273 матчах в составе «ирисок».

«Мы все глубоко скорбим, и нам будет его сильно не хватать. Он тихо скончался в маленькой больнице рядом с Эдинбургом. Последние несколько недель мой отец болел, но отважно сражался с недугом. Он любил „Эвертон“, ему нравилось возвращаться на родной стадион. Отец всегда говорил, что посещение „Гудисон Парк“ — это для него как поход в церковь», — сказал сын Алекса Янга.