Скончался бывший футболист "Динамо" Тбилиси Серго Кутивадзе

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Известный грузинский полузащитник Серго Кутивадзе скончался в Тбилиси на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Кутивадзе начал карьеру профессионального футболиста в "Торпедо" Кутаиси, за которое выступал с 1962 по 1966 год. После этого он перешел в "Динамо" Тбилиси, где играл вплоть до завершения карьеры в 1973 году.

После завершения карьеры футболиста работал в тренерском штабе "Динамо" Тбилиси (1974 – 1984), где был помощником Нодара Ахалкаци. В период с 1994 по 1995 год был главным тренером "Динамо" Тбилиси.