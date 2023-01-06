Скончался бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по футболу Джанлука Виалли

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы в составе сборной Италии по футболу Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы в составе сборной Италии по футболу Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Sky Sports.

Ранее Виалли прошел 17-месячный курс химеотерапии после того, как у него был обнаружен рак. Итальянец заявлял, что смог победить болезнь, но в 2021 году вновь вернулся к лечению.

В течение карьеры игрока Виалли выступал за итальянские "Кремонезе", "Сампдорию" и "Ювентус", английский "Челси". Он является двукратным чемпионом Италии (по разу с "Ювентусом" и "Сампдорией"), четырехкратным обладателем Кубка Италии (один раз с "Ювентусом", трижды - с "Сампдорией").