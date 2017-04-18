Скончалась мать Гурбана Гурбанова

18 апреля, 2017 09:39

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер футбольной команды "Карабах" понес тяжелую утрату. Как передает Report, сегодня скончалась мать 45-летнего специалиста. Сообщается, что прощание с покойной состоится сегодня в ее родном Загатала.