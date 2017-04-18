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    Скончалась мать Гурбана Гурбанова

    Прощание с покойной состоится сегодня в ее родном Загатала

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер футбольной команды "Карабах" понес тяжелую утрату.

    Как передает Report, сегодня скончалась мать 45-летнего специалиста.

    Сообщается, что прощание с покойной состоится сегодня в ее родном Загатала.

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