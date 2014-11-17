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    ​Скьельбред: "Знали, что азербайджанцы любят рисковать"

    Полузащитник сборной Норвегии считает, что его команда способна выйти из группы

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Полузащитник сборной Норвегии Пер-Сильян Скьельбред считает, что его команда способна выйти из группы.

    "Мы хотели сыграть плотно и окопаться в обороне, так как знали, что сборная Азербайджана любит рисковать и атаковать числом. Мы знали, что шансы у нас будут. Так оно сегодня и произошло. Нам удалось провести ряд хороших контратак. Мы повели 1:0, но играли не так хорошо. Азербайджанцы техничны, и нам пришлось очень непросто. Италия и Хорватия - сильнейшие команды в группе, но, возможно, мы способны обыграть остальных", - сказал футболист.

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