​Скьельбред: "Знали, что азербайджанцы любят рисковать"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Полузащитник сборной Норвегии Пер-Сильян Скьельбред считает, что его команда способна выйти из группы.

"Мы хотели сыграть плотно и окопаться в обороне, так как знали, что сборная Азербайджана любит рисковать и атаковать числом. Мы знали, что шансы у нас будут. Так оно сегодня и произошло. Нам удалось провести ряд хороших контратак. Мы повели 1:0, но играли не так хорошо. Азербайджанцы техничны, и нам пришлось очень непросто. Италия и Хорватия - сильнейшие команды в группе, но, возможно, мы способны обыграть остальных", - сказал футболист.