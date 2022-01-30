О нас
Report Georgia
Аудио новости

Скандально прерванный матч будет переигран 1 февраля

Скандально прерванный матч будет переигран 1 февраля Скандально прерванный матч 14-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Марселем" будет переигран 1 февраля.
Футбол
30 января 2022 г. 11:04
Скандально прерванный матч будет переигран 1 февраля

Скандально прерванный матч 14-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Марселем" будет переигран 1 февраля.

Как напоминает Report, встреча была прервана уже через две минуты после начала. Арбитр остановил игру из-за поведения болельщиков. Фанаты "Лиона" бросили в полузащитника "Марселя" Димитри Пайета бутылку. Она попала в голову футболисту. Это произошло в тот момент, когда Пайет шел подавать угловой.

На данный момент "Марсель" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков. От возглавляющего таблицу "Пари Сен-Жермен" команда отстает на 13 очков.

"Лион" находится на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко после 21 игры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azarkeşlərə görə yarımçıq qalan "Lion" - "Marsel" oyunu ilə bağlı qərar verilib

Самое важное

Генсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни
ФотоГенсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни
29 января 2022 г. 20:17
В Азербайджане в прошлом году совершено 11 тыс. экономических преступлений
В Азербайджане в прошлом году совершено 11 тыс. экономических преступлений
29 января 2022 г. 14:38
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34
МВД прокомментировал информацию о протоколе на имя шехида
МВД прокомментировал информацию о протоколе на имя шехида
29 января 2022 г. 10:27
Ученые: Самым эффективным средством борьбы с “омикроном” является бустерная доза
Ученые: Самым эффективным средством борьбы с “омикроном” является бустерная доза
28 января 2022 г. 11:52
Дорожная полиция обратилась к пешеходам
Дорожная полиция обратилась к пешеходам
28 января 2022 г. 10:48
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
28 января 2022 г. 10:24
Милли Меджлис утвердит Шушинскую декларацию
Милли Меджлис утвердит Шушинскую декларацию
27 января 2022 г. 22:59
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
26 января 2022 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi