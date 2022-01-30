Скандально прерванный матч будет переигран 1 февраля

Скандально прерванный матч 14-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Марселем" будет переигран 1 февраля.

Скандально прерванный матч 14-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Марселем" будет переигран 1 февраля.

Как напоминает Report, встреча была прервана уже через две минуты после начала. Арбитр остановил игру из-за поведения болельщиков. Фанаты "Лиона" бросили в полузащитника "Марселя" Димитри Пайета бутылку. Она попала в голову футболисту. Это произошло в тот момент, когда Пайет шел подавать угловой.

На данный момент "Марсель" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков. От возглавляющего таблицу "Пари Сен-Жермен" команда отстает на 13 очков.

"Лион" находится на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко после 21 игры.