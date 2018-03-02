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    "Сити" впервые за 63 года обыграл в гостях "Арсенал", "Челси" и "МЮ

    Ранее горожане обыграли в выездных матчах лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/«Манчестер Сити» в гостях разгромил лондонский «Арсенал» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

    Как передает Report, встреча завершилась со счетом 3:0. Отличились Бернарду Силва (15-я минута), Давид Сильва (28) и Лерой Сане (33). Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти на 53-й минуте.

    Ранее «Сити» обыграл в выездных матчах лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В последний раз «горожане» добивались такого результата 63 года назад — в сезоне-1954/55 в рамках высшего дивизиона.

    Ранее «Манчестер Сити» разгромил швейцарский "Базель" в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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