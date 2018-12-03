Система VAR будет использоваться в финале Лиги Европы в Баку

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о введении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в финале Лиги Европы, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report, решение об этом принято на заседании Исполнительного комитета структуры.

Ранее стало известно, что VAR будет применяться в матче за Суперкубок УЕФА 2019 года, финальном турнире чемпионата Европы 2020 года, Лиге Европы с сезона-2020/21 (начиная с группового турнира) и в финале Лиги наций в 2021 году.

Отметим, что финал Лиги Европы состоится 29 мая 2019 года на Бакинском олимпийском стадионе.