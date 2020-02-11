Сын Пеле: Отец не может нормально ходить

Эдиньо, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, рассказал о состоянии здоровья отца.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Он довольно слаб. Перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и реабилитация не была идеальной. У него есть проблемы с передвижением, которые в свою очередь вызывают у него что-то вроде депрессии. Представьте, он король, всегда был внушительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Стесняется этого. Ему стыдно, он не хочет выходить, выставлять себя, быть на улице, не хочет делать ничего, что подразумевает под собой выход из дома. Он стал застенчивым, ведёт затворнический образ жизни", - сказал Эдиньо.

Напомним, что Пеле - трехкратный чемпион мира. Легенде футбола сейчас 79 лет.