Симеоне прокомментировал непристойный жест Роналду

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал непристойный жест, которым нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отпраздновал победу над мадридским клубом со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, судя по всему, этот жест Роналду был ответом Симеоне, который показывал также непристойный жест, празднуя гол в первом матче с «Ювентусом».

«Он думал о болельщиках и продемонстрировал дух такого великого клуба, как «Ювентус», — сказал Симеоне, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.