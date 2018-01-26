Симеоне дисквалифицирован на три матча Кубка Испании

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был дисквалифицирован на три матча по итогам ответной четвертьфинальной встречи Кубка Испании с «Севильей» (1:3).

Как передает Report со ссылкой на AS, арбитр Хуан Мунуэра во время матча удалил Симеоне на трибуну.

За это наставник мадридской команды был дисквалифицирован на одну игру. Ещё две игры аргентинский специалист пропустит за то, что позволил себе саркастические аплодисменты в адрес судьи.

Поскольку наказание составило всего три игры, дисквалификация будет действовать в Кубке Испании.

«Атлетико» завершил выступление в турнире, а значит, отбывать дисквалификацию тренер «матрасников» будет в следующем сезоне.