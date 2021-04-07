Сильвио Берлускони вновь попал в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони второй раз за три месяца попал в больницу.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони второй раз за три месяца попал в больницу.

Как передает Report, об этом пишет газета la Repubblica .

Что стало причиной госпитализации, представители политика не сообщили.

84-летний Берлускони провел пасхальные праздники в гостях у своей дочери, а вчера на вертолете прилетел в миланскую клинику San Raffaele.

Политик прошел обследование и врачи решили оставить его в больнице.

Прошлый раз он попал в больницу в конце марта. Осенью прошлого года Сильвио Берлускони переболел коронавирусом.