Сильвио Берлускони вновь попал в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони второй раз за три месяца попал в больницу.
Как передает Report, об этом пишет газета
Что стало причиной госпитализации, представители политика не сообщили.
84-летний Берлускони провел пасхальные праздники в гостях у своей дочери, а вчера на вертолете прилетел в миланскую клинику San Raffaele.
Политик прошел обследование и врачи решили оставить его в больнице.
Прошлый раз он попал в больницу в конце марта. Осенью прошлого года Сильвио Берлускони переболел коронавирусом.