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Сильвио Берлускони вновь попал в больницу

Сильвио Берлускони вновь попал в больницу Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони второй раз за три месяца попал в больницу.
Футбол
7 апреля 2021 г. 21:22
Сильвио Берлускони вновь попал в больницу
Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони второй раз за три месяца попал в больницу.

Как передает Report, об этом пишет газета la Repubblica.

Что стало причиной госпитализации, представители политика не сообщили.

84-летний Берлускони провел пасхальные праздники в гостях у своей дочери, а вчера на вертолете прилетел в миланскую клинику San Raffaele.

Политик прошел обследование и врачи решили оставить его в больнице.

Прошлый раз он попал в больницу в конце марта. Осенью прошлого года Сильвио Берлускони переболел коронавирусом.

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