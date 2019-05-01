Бывший владелец "Милана", ныне один из руководителей клуба Серии C "Монца" Сильвио Берлускони перенёс операцию.

Как сообщает Report, 82-летний С.Берлускони был прооперирован после диагноза "кишечная непроходимость".

Операция прошла успешно, и в ближайшие дни его выпишут из больницы.

На своей странице в Facebook он написал: "Спасибо всем за ваше внимание и многочисленные сообщения, которые я получил. Я в хорошей форме и готов к избирательной кампании".

Отметим, что Берлускони являлся владельцем "Россонери" с 1986 по 2017 год. Этот период стал самым успешным в истории клуба – миланцы завоевали множество трофеев как в Италии, так и на европейской арене, восемь раз выигрывали Чемпионат страны и пять раз становились обладателем Кубка Лиги чемпионов. Весной 2017 года стало известно, что Берлускони продал "Милан" китайским инвесторам за 860 млн долларов. Он также заявил о намерении участвовать в выборах в Европарламент.