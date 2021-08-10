Сильва: Мы должны показать идеальный футбол в матче с "Карабахом"

Наша цель - показать хорошую игру на выезде и пройти в следующий этап.

Наша цель - показать хорошую игру на выезде и пройти в следующий этап.

Как сообщает Report, об этом заявил футболист кипрского клуба "AEL" Эуллер Сильва, говоря об ответном матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Карабаха".

Бразильский защитник отметил, что им предстоит встреча с прекрасно подготовленной командой: "Чтобы выйти в плей-офф, мы должны играть идеально с первых минут и до самого конца. Нам предстоит упорная борьба. Наша цель - пройти в групповой этап. Мы сделаем все, чтобы достичь этого".

Отметим, что матч "Карабах"-"AEL", который состоится 12 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00. Первая игра, проходившая на Кипре, завершилась ничьей 1:1.