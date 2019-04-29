​Силлессен анонсировал свой уход из “Барселоны“

Голландский вратарь “Барселоны” Яспер Силлессен заявил о возможном уходе из каталонского клуба в летнее трансферное окно, передает Report.

“Когда сезон завершится, я отправлюсь в отпуск. Надеюсь, затем у меня появится новый клуб, в котором я буду играть. Я просто хочу снова играть в футбол“, — рассказал Силлессен в интервью голландскому телеканалу Ziggo Sport.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов продать голкипера за € 30 млн. В качестве возможной замены голландцу “Барселона“ рассматривает трёх вратарей: Андре Онану (“Аякс“), Коэна Кастельса (“Вольфсбург“) и Пау Лопеса (“Бетис“).

29-летний Силлессен перешёл в “Барселону“ летом 2016 года из “Аякса“ за € 13 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за каталонский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь голов. Его контракт с “Барселоной“ действителен до 2021 года.