Сильвио Берлускони приобретает в Италии новый клуб

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Экс-президент итальянского "Милана" Сильвио Берлускони и бывший вице-президент Адриано Галлиани ведут переговоры для приобретения нового футбольного клуба.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал журналист Sky Sport Пеппе Ди Стефано.

По его словам, ведутся переговоры для приобретения выступающего в итальянской серии С клуба "Монца".

Отметим, что в 1986-2017 годах Сильвио Берлускони был владельцем "Милана". В апреле он заявил, что рано или поздно вернет себе клуб.