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    Сильвио Берлускони приобретает в Италии новый клуб

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Экс-президент итальянского "Милана" Сильвио Берлускони и бывший вице-президент Адриано Галлиани ведут переговоры для приобретения нового футбольного клуба. 

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал журналист Sky Sport Пеппе Ди Стефано. 

    По его словам, ведутся переговоры для приобретения выступающего в итальянской серии С клуба "Монца". 

    Отметим, что в 1986-2017 годах Сильвио Берлускони был владельцем "Милана". В апреле он заявил, что рано или поздно вернет себе клуб. 

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